GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gazi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gazi Üniversitesi taban puanları 2023, GÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 363,9 322.699
- Uçak Teknolojisi TYT 180/185 361,44 334.364
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 352,52 380.617
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 346,15 417.456
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 339,95 456.444
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,91 490.739
- Mekatronik TYT 70/72 333,58 500.308
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 332,6 507.217
- Makine TYT 70/72 327,3 546.906
- Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 324,64 567.872
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 324,13 571.990
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 321,8 591.098
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 314,33 657.021
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 70/72 304,21 755.941
- Kimya Teknolojisi TYT 70/72 301,05 789.528
- Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 60/62 295,29 852.684
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 287,02 951.251
- Polimer Teknolojisi TYT 55/57 276,1 1.095.435
- Endüstriyel Kalıpçılık TYT 45/47 272,31 1.149.349
- Kaynak Teknolojisi TYT 45/47 269,77 1.186.663
- Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 80/82 395,21 66.184
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 394,57 67.407
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 392,08 72.256
- Sosyal Hizmet EA 70/72 326,11 266.643
- Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20/21 325,7 268.523
- Rekreasyon EA 60/62 287,96 496.596
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 300/308 521,77 5.949
- Tıp (İngilizce) SAY 100/103 520,57 6.428
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 499,51 17.865
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 491,99 22.863
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 491,78 23.009
- Diş Hekimliği SAY 140/144 489,2 24.864
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 480,63 31.256
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 64/66 475,69 35.121
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 470,03 39.632
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 466,6 42.492
- Eczacılık SAY 120/123 464,79 44.007
- Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 459,21 48.669
- Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 450,51 56.137
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 450,22 56.390
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70/72 446,37 59.843
- Makine Mühendisliği SAY 90/93 446,21 59.978
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 434,17 70.910
- Mimarlık SAY 115/118 419,19 85.523
- Kimya Mühendisliği SAY 90/93 413,62 91.332
- Hemşirelik SAY 220/226 401,25 104.654
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 400,96 105.004
- Beslenme ve Diyetetik SAY 90/93 389,12 118.813
- Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20/21 389,08 118.868
- Otomotiv Mühendisliği SAY 64/66 386,24 122.402
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 376,28 135.324
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 369,19 145.320
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56/58 366,73 148.947
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 366,16 149.811
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 365,53 150.797
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18/19 364,63 152.118
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 361,88 156.295
- Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 361,55 156.737
- Matematik SAY 90/93 359,73 159.518
- Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 354,52 168.181
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 351,06 174.134
- Endüstriyel Tasarım SAY 90/93 350,24 175.529
- İnşaat Mühendisliği SAY 64/66 345,81 183.493
- Odyoloji SAY 40/41 340,85 192.864
- Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 331,9 211.291
- Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 326,51 223.165
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 325,77 224.831
- İstatistik SAY 80/82 324,08 228.822
- Matematik (Uzaktan Öğretim) SAY 50/52 321,08 235.913
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 17/18 320,54 237.243
- Kimya SAY 60/62 319,11 240.783
- Biyoloji SAY 60/62 316,29 247.816
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 313,47 254.931
- İmalat Mühendisliği SAY 70/72 310,68 262.498
- İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 307,37 271.735
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 304,79 279.244
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 304,33 280.586
- Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 299,04 296.510
- Fizik SAY 40/41 298,83 297.168
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 90/93 289,51 328.324
- Fotonik SAY 40/41 284,59 346.052
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 30/31 278 372.119
- Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 205,86 986.936
- İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100/103 423,85 8.305
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90/93 418,39 10.609
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 411,62 14.177
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 408,76 16.009
- Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 402,93 20.199
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 397,56 24.858
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 379,66 46.545
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 447,42 10.012
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 384,52 29.362
- Fransızca Öğretmenliği DİL 40/41 373,56 33.367
- Arapça Öğretmenliği DİL 60/62 358,78 38.915