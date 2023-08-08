ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2023, ESOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Uçak Teknolojisi TYT 40/41 366,34 311.408
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 364,39 320.432
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 347,55 409.013
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,46 493.967
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,37 516.241
- Optisyenlik TYT 70/72 324,75 567.018
- Mekatronik TYT 60/62 324,22 571.252
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 320,9 598.613
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 319,83 607.803
- Makine TYT 60/62 317,87 624.806
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,41 743.476
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50/52 283,93 990.382
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 281 1.028.797
- Makine TYT 50/52 278,88 1.057.263
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 273,22 1.136.111
- İnşaat Teknolojisi TYT 55/57 271,49 1.161.286
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40/41 269,42 1.191.972
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 262,91 1.292.074
- Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 80/82 428,34 19.178
- Psikoloji EA 40/41 396,59 63.701
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 382,87 91.106
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 377,85 102.231
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 334,45 231.410
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 331,92 241.743
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 313,35 329.708
- İşletme EA 80/82 312,7 333.205
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 308,57 356.643
- Maliye EA 80/82 303,68 386.126
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 302,02 396.675
- İktisat EA 100/103 300,77 404.891
- İşletme (İÖ) EA 80/82 292,99 458.266
- Maliye (İÖ) EA 60/62 286,82 505.471
- Turizm İşletmeciliği EA 60/62 284,46 524.722
- İktisat (İÖ) EA 90/93 283,26 534.479
- Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40/41 272,82 627.804
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 260/267 513,12 9.880
- Diş Hekimliği SAY 90/93 485,76 27.379
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 478,34 33.033
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 475,01 35.682
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 453,69 53.349
- Endüstri Mühendisliği SAY 100/103 436,37 68.909
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 431,29 73.651
- Makine Mühendisliği SAY 100/103 409,35 95.883
- Hemşirelik SAY 130/134 390,2 117.508
- Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,09 120.045
- Mimarlık SAY 100/103 381,4 128.525
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 354,08 168.945
- Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 353,45 170.079
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 342,21 190.220
- Ebelik SAY 70/72 340,8 192.953
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 70/72 337,48 199.600
- Endüstriyel Tasarım SAY 30/31 332,16 210.776
- Gıda Mühendisliği SAY 30/31 325,94 224.457
- İnşaat Mühendisliği SAY 100/103 321,67 234.499
- Kimya SAY 30/31 313,52 254.777
- İstatistik SAY 50/52 304,58 279.854
- Biyoloji SAY 30/31 300,37 292.422
- Maden Mühendisliği SAY 30/28 298,66 297.704
- Bitki Koruma SAY 20/21 297,69 300.755
- Fizik SAY 25/26 285,86 341.352
- Bahçe Bitkileri SAY 35/36 282,01 355.905
- Tarla Bitkileri SAY 45/47 275,22 383.809
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40/41 260,25 457.528
- Zootekni SAY 30/31 257,81 471.391
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 416,49 11.512
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 407,29 17.004
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 397,01 25.383
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 370,49 62.021
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70/72 364,75 73.467
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 347,58 118.134
- İlahiyat SÖZ 125/129 337,87 151.310
- Tarih SÖZ 80/82 336,72 155.598
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 300,3 351.838
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 287,81 446.787
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 267,25 634.150
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 438,24 12.186
- Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60/62 372,37 33.800ÖZ