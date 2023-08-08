ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2023, ESOGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Uçak Teknolojisi TYT 40/41 366,34 311.408

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 364,39 320.432

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 347,55 409.013

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,46 493.967

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,37 516.241

Optisyenlik TYT 70/72 324,75 567.018

Mekatronik TYT 60/62 324,22 571.252

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 320,9 598.613

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 319,83 607.803

Makine TYT 60/62 317,87 624.806

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 305,41 743.476

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50/52 283,93 990.382

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 281 1.028.797

Makine TYT 50/52 278,88 1.057.263

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 273,22 1.136.111

İnşaat Teknolojisi TYT 55/57 271,49 1.161.286

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40/41 269,42 1.191.972

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 262,91 1.292.074

Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 80/82 428,34 19.178

Psikoloji EA 40/41 396,59 63.701

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 382,87 91.106

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 377,85 102.231

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 334,45 231.410

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 331,92 241.743

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 313,35 329.708

İşletme EA 80/82 312,7 333.205

Sağlık Yönetimi EA 70/72 308,57 356.643

Maliye EA 80/82 303,68 386.126

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 302,02 396.675

İktisat EA 100/103 300,77 404.891

İşletme (İÖ) EA 80/82 292,99 458.266

Maliye (İÖ) EA 60/62 286,82 505.471

Turizm İşletmeciliği EA 60/62 284,46 524.722

İktisat (İÖ) EA 90/93 283,26 534.479

Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40/41 272,82 627.804

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 260/267 513,12 9.880

Diş Hekimliği SAY 90/93 485,76 27.379

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 478,34 33.033

Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 475,01 35.682

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 453,69 53.349

Endüstri Mühendisliği SAY 100/103 436,37 68.909

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 431,29 73.651

Makine Mühendisliği SAY 100/103 409,35 95.883

Hemşirelik SAY 130/134 390,2 117.508

Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,09 120.045

Mimarlık SAY 100/103 381,4 128.525

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 354,08 168.945

Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 353,45 170.079

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 342,21 190.220

Ebelik SAY 70/72 340,8 192.953

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 70/72 337,48 199.600

Endüstriyel Tasarım SAY 30/31 332,16 210.776

Gıda Mühendisliği SAY 30/31 325,94 224.457

İnşaat Mühendisliği SAY 100/103 321,67 234.499

Kimya SAY 30/31 313,52 254.777

İstatistik SAY 50/52 304,58 279.854

Biyoloji SAY 30/31 300,37 292.422

Maden Mühendisliği SAY 30/28 298,66 297.704

Bitki Koruma SAY 20/21 297,69 300.755

Fizik SAY 25/26 285,86 341.352

Bahçe Bitkileri SAY 35/36 282,01 355.905

Tarla Bitkileri SAY 45/47 275,22 383.809

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40/41 260,25 457.528

Zootekni SAY 30/31 257,81 471.391

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90/93 416,49 11.512

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 407,29 17.004

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 397,01 25.383

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 370,49 62.021

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70/72 364,75 73.467

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 347,58 118.134

İlahiyat SÖZ 125/129 337,87 151.310

Tarih SÖZ 80/82 336,72 155.598

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 300,3 351.838

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 287,81 446.787

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 267,25 634.150

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER