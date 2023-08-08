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ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ETÜkontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ETÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:05
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ETÜkontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ETÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Psikoloji EA 70/72 358,87 150.050
  • İşletme EA 25/26 238,87 1.021.363
  • İktisat EA 25/26 233,34 1.097.782
  • Felsefe EA 25/26 216,85 1.333.486

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 393,95 113.069
  • Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 353,25 170.410
  • Hemşirelik SAY 60/62 341,79 191.076
  • Makine Mühendisliği SAY 20/6 299,91 293.806
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30/31 298,59 297.939
  • İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,38 298.583
  • Endüstri Mühendisliği SAY 30/19 298,04 299.669
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/41 297,93 299.991
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 293,69 313.899
  • Matematik SAY 30/31 270,99 402.901
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 259,38 462.402

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 287,89 446.064
  • Tarih SÖZ 60/62 253,19 782.968
  • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 245,45 870.143
  • Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 225,06 1.102.178

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 340,21 46.125

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