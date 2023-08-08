ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2023, ÇAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 326,32 554.461
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 314,32 657.111
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 305,86 738.808
- Çevre Sağlığı TYT 45/47 296,02 844.469
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 279,33 1.051.147
- Optisyenlik TYT 45/47 278,8 1.058.189
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 271,06 1.167.466
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 270,93 1.169.443
- Adalet TYT 80/82 270,88 1.170.159
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 270,56 1.174.837
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 60/62 256,11 1.404.751
- Elektrik TYT 35/36 250,91 1.496.105
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 247,75 1.554.351
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 247,25 1.563.714
- Mekatronik TYT 40/41 247,24 1.563.873
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 246,34 1.581.199
- Makine TYT 45/47 245,9 1.589.633
- İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 242,96 1.646.677
- Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 242,26 1.660.333
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 45/47 240,97 1.685.860
- Tarla Bitkileri TYT 30/31 239,6 1.713.728
- Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 238,94 1.727.449
- Yaşlı Bakımı TYT 45/47 237,35 1.760.542
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 35/36 231,66 1.883.543
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 230,8 1.902.808
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 25/26 226,71 1.997.544
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 30/31 226,41 2.004.579
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 225,9 2.016.577
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 225,51 2.026.143
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 20/21 224,97 2.038.934
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 40/41 221,3 2.127.267
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 218,6 2.194.561
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 217,72 2.216.168
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 215,48 2.271.635
- Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25/26 200,62 2.626.102
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 200/205 401,09 55.671
- Psikoloji EA 80/82 354,27 163.368
- Çocuk Gelişimi EA 50/52 314,32 324.642
- Sosyal Hizmet EA 40/41 281,43 549.945
- Sağlık Yönetimi EA 40/41 255,55 810.823
- Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 246,06 926.805
- İşletme EA 25/26 237,67 1.037.925
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 234,23 1.085.362
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 55/57 224,9 1.217.896
- Uluslararası İlişkiler EA 45/47 224,68 1.221.115
- Finans ve Bankacılık EA 50/52 223,23 1.242.033
- Sosyoloji EA 60/62 221,95 1.260.436
- İktisat EA 35/35 219,05 1.301.906
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 35/36 215,36 1.354.610
- Felsefe EA 30/31 206,38 1.476.933
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 35/36 202,03 1.532.179
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Diş Hekimliği SAY 70/72 466,54 42.545
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 343,17 188.466
- Hemşirelik SAY 100/103 336,3 202.066
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/1 331,73 211.634
- Ebelik SAY 70/72 321,51 234.872
- Ergoterapi SAY 40/41 300,81 291.061
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 298,81 297.212
- Makine Mühendisliği SAY 20/6 297,99 299.826
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 293,06 315.975
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 291,96 319.650
- Orman Mühendisliği SAY 30/31 273,03 393.532
- Matematik SAY 35/36 271,86 398.818
- Matematik (İngilizce) SAY 35/36 268,97 412.524
- Biyoloji SAY 20/21 253,57 497.548
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 235,01 642.411
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 280,22 511.420
- Coğrafya SÖZ 60/62 276,09 548.748
- İslami İlimler SÖZ 90/93 275,17 557.325
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 242,63 902.491
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 238,67 948.334
- Sinema ve Televizyon SÖZ 50/52 238,5 950.249
- Tarih SÖZ 70/72 235,08 989.455
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 232,11 1.022.813
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 231,34 1.031.636
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,15 1.228.036
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 201,62 1.332.739
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 50/52 247,75 86.518