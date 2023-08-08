BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bingöl Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bingöl Üniversitesi taban puanları 2023, BÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 335,89 483.900
- Çevre Sağlığı TYT 30/31 326,64 551.951
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 30/31 321,59 592.784
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,62 663.620
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 309,59 701.676
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 305,51 742.348
- Diyaliz TYT 40/41 304,25 755.554
- Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 304,16 756.436
- Eczane Hizmetleri TYT 35/36 302,92 769.621
- Fizyoterapi TYT 60/62 301,98 779.423
- Odyometri TYT 40/41 296,71 836.577
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 293,93 868.539
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 293,05 878.559
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 292,04 890.376
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 288,27 935.871
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 288,2 936.702
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 285,6 969.035
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 40/41 283,8 992.213
- Evde Hasta Bakımı TYT 30/31 278,79 1.058.406
- Adalet TYT 60/62 278,43 1.063.345
- Optisyenlik TYT 40/41 278,17 1.066.858
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,86 1.071.095
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 273,48 1.132.401
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 272,51 1.146.470
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 269,21 1.195.063
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 267,12 1.226.722
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 262,09 1.305.323
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 20/21 259,75 1.343.588
- Web Tasarımı ve Kodlama TYT 20/21 257,74 1.377.068
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 257,67 1.378.166
- Aşçılık TYT 50/52 257,59 1.379.481
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 255,95 1.407.527
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 30/31 255,24 1.419.646
- Sosyal Güvenlik TYT 50/52 254,37 1.434.803
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 30/31 252,47 1.468.233
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,4 1.487.207
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 45/47 250,89 1.496.407
- İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 250,25 1.508.218
- Harita ve Kadastro TYT 45/47 249,88 1.514.867
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 60/62 249,41 1.523.455
- Elektrik TYT 35/36 249,2 1.527.285
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 248,53 1.539.878
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 248,14 1.547.041
- Mekatronik TYT 20/21 247,18 1.564.990
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 246,8 1.572.293
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 243,9 1.628.205
- Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 242,24 1.660.803
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 20/21 241,51 1.675.081
- Otomotiv Teknolojisi TYT 25/26 238,39 1.738.708
- Elektrik TYT 20/21 238,21 1.742.596
- Turist Rehberliği TYT 20/21 237,75 1.752.316
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 20/21 237,57 1.755.959
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 236,94 1.768.920
- E-Ticaret ve Pazarlama TYT 25/26 236,65 1.775.050
- Grafik Tasarımı TYT 40/41 235,13 1.807.539
- Tarla Bitkileri TYT 25/26 233,68 1.838.913
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 233,3 1.847.228
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 25/26 232,42 1.866.534
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 232,24 1.870.518
- Makine TYT 35/36 231,11 1.895.908
- Arıcılık TYT 20/21 230,33 1.913.447
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 229,75 1.926.538
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 227,65 1.975.242
- Medya ve İletişim TYT 30/31 227,12 1.987.692
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 226,83 1.994.577
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 226,12 2.011.363
- Bahçe Tarımı TYT 20/21 225,26 2.031.972
- Halıcılık ve Kilimcilik TYT 20/21 225,07 2.036.647
- İşletme Yönetimi TYT 25/26 225,01 2.037.951
- Maliye TYT 40/41 223,73 2.068.386
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 40/41 223,67 2.069.874
- Yerel Yönetimler TYT 20/21 222,28 2.103.546
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,46 2.148.116
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 15/16 219,05 2.183.527
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 90/93 343,01 199.477
- Sosyal Hizmet EA 80/82 258,49 777.347
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,18 863.016
- Rekreasyon EA 50/52 232,72 1.106.371
- Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 224,37 1.225.605
- İşletme EA 20/21 219,92 1.289.514
- Sosyoloji EA 60/62 212,99 1.387.948
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 211,59 1.407.153
- Felsefe EA 30/31 204,52 1.501.028
- İktisat EA 30/31 201,99 1.532.692
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Diş Hekimliği SAY 60/62 465,84 43.157
- Veterinerlik SAY 60/62 353,81 169.444
- Hemşirelik SAY 80/82 347,53 180.389
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 315,5 249.767
- Mimarlık SAY 50/2 315,42 249.970
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 302,73 285.186
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/1 299,02 296.563
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 279,24 367.043
- Matematik SAY 20/21 270,24 406.443
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 246,77 544.339
- Bitki Koruma SAY 30/31 243,43 569.629
- Bahçe Bitkileri SAY 20/21 234,82 644.189
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 230,6 685.781
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 226,71 727.065
- İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 217,54 834.584
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İslami İlimler SÖZ 180/185 263,54 671.929
- Coğrafya SÖZ 50/52 261,13 696.729
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 257,05 740.573
- Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 232,71 1.016.106
- Tarih SÖZ 60/62 232,63 1.017.120
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 221,58 1.140.736
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 216,91 1.190.115
- Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 210,37 1.255.093
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 192,77 1.397.292
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 328,06 50.980
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 308,28 59.115
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 254,59 83.146