BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bayburt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bayburt Üniversitesi taban puanları 2023, BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 40/41 335,08 489.575

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 320,67 600.605

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 310,66 691.324

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 296,4 840.085

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 289,13 925.379

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 287,05 950.874

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 282,13 1.013.809

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 276,32 1.092.362

Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 272,62 1.144.859

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 271,9 1.155.218

Optisyenlik TYT 60/62 268,29 1.208.877

Adalet TYT 85/88 267,44 1.221.793

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 266,4 1.237.621

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 266,14 1.241.761

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 35/36 255,8 1.410.032

Optisyenlik (İÖ) TYT 60/62 254,51 1.432.441

Aşçılık TYT 50/52 252,55 1.466.690

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 251,02 1.494.079

Adalet (İÖ) TYT 80/82 250,81 1.498.010

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 250 1.512.754

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 249,24 1.526.601

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 242,27 1.660.270

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 239,07 1.724.660

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 237,7 1.753.330

Elektrik TYT 40/41 237,62 1.754.909

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 236,99 1.767.943

Spor Yönetimi TYT 40/41 236,61 1.776.039

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 39/40 236,51 1.778.156

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 235,12 1.807.909

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 232,86 1.856.805

Sosyal Güvenlik TYT 39/40 232,06 1.874.517

Mekatronik TYT 30/31 230,49 1.909.869

Grafik Tasarımı TYT 60/62 229,29 1.937.338

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 55/57 228,64 1.952.297

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 227,92 1.969.255

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 28/29 227,38 1.981.544

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 226,1 2.011.955

Harita ve Kadastro TYT 60/62 222,08 2.108.380

Lojistik TYT 20/21 221,71 2.117.321

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 220,71 2.141.811

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 219,1 2.182.121

Maliye TYT 20/21 216,89 2.236.684

Posta Hizmetleri TYT 40/41 216,19 2.254.158

İşletme Yönetimi TYT 20/21 216,02 2.258.260

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 215,07 2.282.065

Gıda Teknolojisi TYT 20/21 212,07 2.357.429

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 210,4 2.398.806

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,52 159.654

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 341,06 206.330

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 292,53 461.676

Sağlık Yönetimi EA 30/31 245,29 936.587

Gümrük İşletme EA 30/31 244,24 950.291

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 20/21 218,01 1.316.896

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 212,72 1.391.654

Sosyoloji EA 35/36 211,32 1.410.853

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 376,83 134.566

Hemşirelik SAY 40/41 333,07 208.752

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/5 298,26 299.005

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 280,98 359.956

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 280,98 359.956

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 230,87 682.997

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 389,62 33.221

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,72 54.549

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 340,63 141.388

İlahiyat SÖZ 153/157 272,97 578.326

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 245,91 864.919

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 17/17 242,3 906.343

İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 234,82 992.466

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 233,26 1.009.966

Tarih SÖZ 60/62 220,81 1.149.026

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 203,65 1.315.427

Tarih (İÖ) SÖZ 40/32 168,27 1.486.798

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER