BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Balıkesir Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2023, BAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 340,24 454.556
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 326,28 554.729
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 325,76 558.870
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 312,15 677.225
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 305,98 737.628
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 304,02 757.975
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 301,95 779.744
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45/47 300,58 794.503
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 299,56 805.396
- Grafik Tasarımı TYT 55/57 296,27 841.559
- Mekatronik TYT 40/41 288,79 929.433
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 283,85 991.539
- Makine TYT 50/52 283,44 996.919
- Elektrik TYT 60/62 283,1 1.001.375
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45/47 282,3 1.011.579
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 280,18 1.039.646
- Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 271,9 1.155.263
- Makine TYT 40/41 270,48 1.176.089
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 269,41 1.192.028
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 269,32 1.193.440
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 269,1 1.196.689
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 263,34 1.285.297
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 263,11 1.288.997
- Elektrik TYT 40/41 262,68 1.295.696
- Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 261,81 1.309.805
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 259,8 1.342.666
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 258,37 1.366.421
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 258,31 1.367.395
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 257,51 1.380.946
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 257,09 1.387.859
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 257,08 1.388.141
- İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 255,4 1.417.086
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 255,07 1.422.713
- Elektrik TYT 60/62 254,38 1.434.646
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 254,29 1.436.270
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 253,21 1.455.096
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 249,66 1.518.864
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 248,76 1.535.488
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 248,46 1.541.095
- Pazarlama TYT 40/41 248,07 1.548.351
- Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 50/52 246,72 1.573.774
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 245,47 1.597.656
- Lojistik TYT 60/62 244,25 1.621.376
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 243,82 1.629.881
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 243,3 1.639.976
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,35 1.658.551
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 240,91 1.687.018
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 238,3 1.740.666
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,41 1.780.261
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 233,97 1.832.801
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 232,98 1.854.338
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 232,95 1.854.814
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 35/36 232,02 1.875.567
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,73 1.881.943
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 231,49 1.887.321
- Dış Ticaret TYT 40/41 230,98 1.898.874
- Pazarlama TYT 44/46 230,72 1.904.478
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 45/47 229,83 1.924.746
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 33/34 228,85 1.947.421
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,6 1.953.244
- Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 228,18 1.963.144
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 226,68 1.998.052
- Pazarlama TYT 40/41 226,28 2.007.518
- Lojistik (İÖ) TYT 40/41 225,23 2.032.789
- İşletme Yönetimi TYT 25/26 223,91 2.064.110
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 222,96 2.087.154
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 222,28 2.103.740
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 65/67 219,71 2.167.017
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 70/72 416,3 32.135
- Psikoloji EA 70/72 375,74 106.987
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 374,22 110.541
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 360,51 145.509
- Havacılık Yönetimi EA 60/62 306,9 366.499
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 298,02 423.320
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 285,4 516.920
- Sosyoloji EA 50/52 274,95 607.779
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50/52 270,75 647.623
- İşletme EA 70/72 268,22 672.900
- Maliye EA 60/62 265,52 700.953
- Uluslararası Ticaret EA 50/52 263,64 720.792
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 262,23 735.748
- Finans ve Bankacılık EA 50/52 259,23 768.949
- İktisat EA 70/72 257,45 788.953
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 254,16 827.201
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 246,67 919.249
- Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 40/41 243,64 957.974
- Maliye (İÖ) EA 40/41 240,78 995.859
- Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 229,98 1.145.125
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 160/164 495,23 20.634
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 433,2 71.807
- Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 430,58 74.320
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 413,62 91.338
- Veterinerlik SAY 70/72 412,96 92.052
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 381,72 128.071
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 369,9 144.276
- Hemşirelik SAY 100/103 355,72 166.141
- Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 348,75 178.135
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 339,16 196.232
- Makine Mühendisliği SAY 90/93 327,87 220.114
- Ebelik SAY 90/93 327,58 220.776
- Mimarlık SAY 100/103 326,44 223.304
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 317,17 245.588
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 311,51 260.250
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 310,9 261.933
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 309,64 265.393
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 308,62 268.246
- Gıda Mühendisliği SAY 40/7 298,82 297.191
- Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/20 298,48 298.281
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/32 298,16 299.311
- Matematik SAY 50/52 295,89 306.629
- Kimya SAY 20/21 289,44 328.556
- Biyoloji SAY 30/31 280,04 363.736
- Fizik SAY 20/21 265,47 429.744
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,16 24.293
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 386,29 37.341
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 383,51 40.990
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 369,89 63.150
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 361,49 80.635
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 360,82 82.183
- İlahiyat SÖZ 108/111 326,41 199.285
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 320,32 229.029
- Coğrafya SÖZ 60/62 313,93 264.330
- Tarih SÖZ 80/82 294,93 390.739
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 294,41 394.529
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 286 461.531
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 283,91 478.940
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 282,17 494.040
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 268,11 625.767
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 60/62 338,94 46.632
- Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40/41 321,83 53.528
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 419,97 17.229