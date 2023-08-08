AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 340,1 455.428

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 328,09 540.737

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 322,81 582.748

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 313,82 661.772

Fizyoterapi TYT 80/82 313,53 664.546

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 312,86 670.560

Diyaliz TYT 60/62 312,04 678.216

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 306,01 737.392

Elektronörofizyoloji TYT 50/52 302,57 773.259

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 70/72 302,54 773.473

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 301,72 782.244

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 301,41 785.660

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 300,55 794.767

Fizyoterapi (İÖ) TYT 80/82 300,21 798.324

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 293,4 874.590

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,43 933.907

Hasta Bakımı TYT 40/41 261,4 1.316.600

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 259,41 1.349.175

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 259,25 1.351.785

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 248,67 1.537.218

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 239,18 1.722.293

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 236,96 1.768.516

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sağlık Yönetimi EA 70/72 268,27 672.457

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 233,47 1.095.942

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER