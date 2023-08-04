Haberler Haberler BİLSEM 1. 2. 3. SINIF SINAV SONUCU SORGULA 2023 | MEB Bilsem resim, müzik, genel zihinsel yetenek sınavı sonuçları

BİLSEM 1. 2. 3. SINIF SINAV SONUCU SORGULA 2023 | MEB Bilsem resim, müzik, genel zihinsel yetenek sınavı sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müzik, resim ve genel zihinsel yetenek alanlarında düzenlediği BİLSEM bursluluk sınavlarına katılan 1. 2. ve 3. sınıf öğrenciler ile velileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların 4 Ağustos Cuma günü açıklanacağını duyuran MEB'in bu açıklamasının ardından arama motorlarında 'BİLSEM 1. 2. 3. sınıf sınav sonucu sorgula 2023, MEB Bilsem resim, müzik, genel zihinsel yetenek sınavı sonuçları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 17:10
BİLSEM 1. 2. 3. SINIF SINAV SONUCU SORGULA 2023 | MEB Bilsem resim, müzik, genel zihinsel yetenek sınavı sonuçları

BİLSEM 1. 2. 3. SINIF SINAV SONUCU SORGULA 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan adaylar ve velilerin, bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için bekleyişi sona erdi. Yalnızca 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılarak müzik, resim ve genel zihinsel yetenek alanlarında sınav oldukları BİLSEM sınavı için sonuçlar merak ediliyor. Peki 2023 BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte MEB Bilsem sonuç ekranı ve merak edilenler...

2023 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açılacak. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğu mtarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

1. SINIF BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2. SINIF BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3. SINIF BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM RESİM ALANI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM MÜZİK ALANI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM GENEL ZİHİNSEL YETENEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM ÖĞRENCİ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri 14 - 31 Ağustos 2023 tarihleri aralığında yapılacak.

Bilsem sınavlarının grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70'er soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır. Geçtiğimiz senelerde 4. sınıfların da katılabildiği sınava son senelerde yalnızca 1., 2. ve 3. sınıfların katılımı mümkündür.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

👉1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90

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