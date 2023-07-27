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KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde (KİÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları 2023, KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:35 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:44
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları 2023, KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Eczane Hizmetleri TYT 40/41 296,51 838.791
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 288,03 938.847
  • Optisyenlik TYT 40/41 281,28 1.025.019
  • Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 274,99 1.110.888
  • Yaşlı Bakımı TYT 40/41 259,87 1.341.605
  • Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 258,9 1.357.576
  • Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.531
  • Elektrik TYT 40/41 252,1 1.474.756
  • Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 241,7 1.671.351
  • Makine TYT 40/41 239,93 1.707.019
  • Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 236,53 1.777.669
  • Elektrik (İÖ) TYT 35/36 235,66 1.796.188
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 231,46 1.887.939
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 231,13 1.895.451
  • İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 221,82 2.114.429

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Psikoloji EA 60/62 352,92 167.43

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 342,23 135.627
  • İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 254,5 768.380
  • İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) SÖZ 10/10 234,52 995.823

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 352,59 41.259

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