KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları 2023, KİÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 296,51 838.791

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 288,03 938.847

Optisyenlik TYT 40/41 281,28 1.025.019

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 274,99 1.110.888

Yaşlı Bakımı TYT 40/41 259,87 1.341.605

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 258,9 1.357.576

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.531

Elektrik TYT 40/41 252,1 1.474.756

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 241,7 1.671.351

Makine TYT 40/41 239,93 1.707.019

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 236,53 1.777.669

Elektrik (İÖ) TYT 35/36 235,66 1.796.188

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 231,46 1.887.939

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 231,13 1.895.451

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 221,82 2.114.429

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 60/62 352,92 167.43

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 342,23 135.627

İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 254,5 768.380

İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) SÖZ 10/10 234,52 995.823

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER