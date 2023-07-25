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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | ÖSYM YKS tercihleri hangi tarihte yapılacak?

YKS sınavının geride kalmasının ardından tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un tercih tarihlerini açıklamasıyla birlikte 'YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2023? ÖSYM YKS tercihleri hangi tarihte yapılacak?' soruları netlik kazandı. YKS tercihlerine ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:20
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | ÖSYM YKS tercihleri hangi tarihte yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | ÖSYM'nin düznelediği üç oturumdan oluşan YKS sınavının ardından üniversite heyecanı yaşayan adayların sonuçları erişime açıldı. Puan durumuna göre tercih yapacak olan adaylar, arama motorlarında YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2023? ÖSYM YKS tercihleri hangi tarihte yapılacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 07.00'de ilan edildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. 2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

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Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.
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