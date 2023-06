YDT KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | YKS Yabancı Dil 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan? | ÖSYM YDT net sayısına göre puan hesaplama

YDT KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavının üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava yabancı dil alanından giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken YDT 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

ÖSYM YDT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YDT puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken TYT'nin ağırlığı ise %60'tır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunan sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT, "4 yanlış 1 doğruyu götürür" diye ifade edilen net sistemine dayalıdır. Sınavda yaptığınız her doğru soru size 1 net kazandırır, her yanlış soru ise 0,25 net kaybettirir. YDT net hesaplamaları bu kurala göre yapılır.

Katılımcıların ham puanı hesaplandıktan sonra hâlen öğrenci olan sınav katılımcılarının ham puanlarına göre istatistik teknikleriyle soru başına düşen standart puanlar bulunur ve her bir katılımcının ağırlıklı puanı (A-TYT) belirlenir.

A-TYT puanları kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülür ve TYT puanınız belirlenir.

Yine yukarıdaki yöntem izlenerek YDT sınav puanınız hesaplanır: Ham puanlar, dil puanı 100 ile 500 arasında olacak şekilde dönüştürülür. Bu dönüşüm, soru sayısının %20'si oranında (YDT sınavı için bu,16 net demektir) ham puan alan adayların 180 dil puanı alması temeline dayanır.

YKS YABANCI DİL 20, 30, 40, 50, 60, 70 NET KAÇ PUAN?

Tercih yaparken kullanacağınız YKS Dil puanının hesaplanması ÖSYM'nin yayınladığı 2022 YKS Kılavuzu'na göre şu şekildedir:

YKS DİL Puanı = %40 TYT + %60 YDT

Yerleştirme puanınız hesaplanırken YKS puanınıza Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenir. OBP hesaplanırken, 50-100 arasında olan diploma notunuz 0,6 ile çarpılır. Böylece en düşük diploma notu olan 50 için OBP 30, en yüksek diploma notu için ise 60 puan olur.

YKS Yerleştirme Puanı = YKS DİL Puanı + OBP

DİPLOMA NOTU 75 OLAN BİRİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

YDT NET SAYISI: 20

YDT HAM PUAN: 160

YDT NET SAYISI: 30

YDT HAM PUAN: 190

YDT NET SAYISI: 40

YDT HAM PUAN: 220

YDT NET SAYISI: 50

YDT HAM PUAN: 250

YDT NET SAYISI: 60

YDT HAM PUAN: 280

YDT NET SAYISI: 70

YDT HAM PUAN: 310