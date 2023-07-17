YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi - Depremzede hibe desteği başvuru

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ | Karamanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 'asrın felaketi'nde milyonlarca insan evini ve iş yerini kaybetti. Depremden etkilenen 11 ilde, depremzedeler için proje başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerinde Dönüşüm projesini duyurdu. Depremzedelere faizsiz kredi ile hibe desteğini içeren projeye başvuruların başlamasıyla detaylar merak ediliyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar için yeni destek paketi hayata geçirdi. Yerinde Dönüşüm Projesi'yle hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkânı sağlanacak.

Depremzedelere yeni destek paketi ile ilgili detaylı açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere; Konutları için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Yine afetzede vatandaşlarımız konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Dere yataklarına bundan sonra yapı yapılamayacak cezalar meclise gelecek. Sıfır toleransla devam edeceğiz.''

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Hibe ve kredi imkânından faydalanıp evini dönüştürmek isteyen vatandaşların başvuruları 17 Temmuz'dan itibaren alınacak. Depremzedeler, bölgede 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne müracaat edebilecek. Depremzedeler e-Devlet üzerinden de projeye başvuru yapılabilecek.

Projeye müracaatların yapılacağı 22 adet Yapım ve Dönüşüm Ofisi ilk etapta 5 şehirde kurulacak. İlerleyen süreçte talep ve yoğunluğa göre ofis sayısı artırılabilecek. Ofislerin kurulacağı il ve ilçeler şu şekilde:

👉HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.

👉KAHRAMANMARAŞ:Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin

👉MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.

👉ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.

👉GAZİANTEP: İslahiye, Nurdağı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI - KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hibe ve krediler, inşaatın ilerleme seviyesi tespit edilerek hak edişlere göre verilecek. Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve krediden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Projenin hibe ve kredi desteklerinden faydalanabilecek. Bütün binaya sahip olan vatandaşlar bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler içinse 3 daireye kadar kredi alabilecek.

Yapım sürecinde bakanlık tarafından müteahhitlere ve arsa sahiplerine destek olmak amacıyla tip sözleşmeler hazırlanacak. Bakanlık, proje kapsamındaki tüm süreçleri aşama aşama ve titizlikle denetleyerek hiçbir mağduriyete geçit vermeyecek. İşin gecikmesi veyahut tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek.

DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ KONUT KREDİSİ NE KADAR?

👉Brüt inşaat alanı 100 m2'ye kadar olanlara: 500.000 TL👈

👉Brüt inşaat alanı 101-150 m2 arasında olanlara: 700.000 TL👈

👉Brüt inşaat alanı 151 m2'den büyük olanlara: 800.000 TL👈

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ İŞ YERİ KREDİSİ NE KADAR?

👉Brüt inşaat alanı 50 m2 olanlara: 250.000 TL👈

👉Brüt inşaat alanı 51-100 m2 olanlara: 400.000 TL👈

👉Brüt inşaat alanı 101 m2'den büyük olanlara: 500.000 TL👈