Haberler ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 ALES sınav giriş belgesi sorgulama

2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için heyecan dorukta! Adaylar "ALES ne zaman yapılacak?" ve "Sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ALES/1 sınavına dair tüm merak edilenler…

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için 10 Mayıs pazar günü binlerce aday ter dökecek. Sınava sayılı günler kala "ALES giriş belgesi çıktı mı?" araştırmaları hız kazandı. ÖSYM AİS üzerinden erişime açılan belgelerle birlikte adayların sınav binaları ve salon numaraları belli oldu. Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruya yanıt verecek olan adaylar, 150 dakikalık süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. İşte ALES/1 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav günü yanınızda bulundurmanız gereken belgeler...

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?

ALES/1 12:45'te bitecek.

Kritik Uyarı: Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, ALES/1 sınav giriş belgelerini 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla adayların erişimine açtı. Sınav yerinizi öğrenmek ve belgenizi almak için şu adımları izleyin:

  1. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  2. T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın (E-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilir).
  3. "İşlemler" menüsünden "2026-ALES/1 Sınav Giriş Belgesi" seçeneğine tıklayın.

Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun. Not: Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı geçerlidir ancak üzerindeki fotoğrafın net olması şarttır.

