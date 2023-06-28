28 Haziran bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kurban bayramı milyonlarca insan tarafından kutlanacak. Kurban Bayramı yaklaştıkça hakkındaki araştımalarda artıyor. Kurban Bayramı hakkında bilgiler arama motorları aracılığıyla ediniliyor. İstanbul bayram namazı saati gibi detaylar bu araştırmaların içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde milyonlarca kişi bayram namazı saatini öğrenmek ve erkenden camideki yerini almak için bilgi arayışında. Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06.10'da kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Ankara'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 05:57'de kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı İzmir'de 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:24'te kılınacak.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 Kurban Bayramı namazı Antalya'da 28 Haziran Çarşamba günü sabah 06:13'te kılınacak.

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