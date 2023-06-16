Haberler Haberler SON DAKİKA VAN'DA KORKUTAN DEPREM | Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA VAN'DA KORKUTAN DEPREM | Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son bilgilere göre, 16 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinde Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? ' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:50
SON DAKİKA VAN'DA KORKUTAN DEPREM | Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 16 Haziran 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde, 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.54'te yaşanan depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'a olumsuz bir ihbar yapılıp yaplımadığı henüz bilinmiyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de tarihi takas! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi...
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte?
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
TRT 1 CANLI İZLE 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? 13:48
Yunanistan - İrlanda maçı saat kaçta? Yunanistan - İrlanda maçı saat kaçta? 13:43
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! 13:41
Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular 13:08
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! 12:38
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... 12:34
Daha Eski
Göztepe Southampton'la karşılaşacak! Göztepe Southampton'la karşılaşacak! 12:21
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 12:14
Kosova - Romanya maçı saat kaçta? Kosova - Romanya maçı saat kaçta? 11:59
Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? 11:57
Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? 11:53
G.Saray tercihini böyle değerlendirdi! Flaş sözler G.Saray tercihini böyle değerlendirdi! Flaş sözler 11:52