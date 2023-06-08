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ALTIN FİYATLARI CANLI - 8 Haziran Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

8 HAZİRAN PERŞEMBE altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 8 Haziran altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 07:40
ALTIN FİYATLARI CANLI - 8 Haziran Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 8 Haziran Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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8 Haziran Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.456,80

Gram altın satış: 1.457,06

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.381,00

Çeyrek altın satış: 2.450,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.776,00

Yarım altın satış: 4.901,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.566,00

Tam altın satış: 9.772,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.836,00

Cumhuriyet altını satış: 9.985,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.787,00

Ata altın satış: 9.988,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Haziran Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.

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