Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 31 Mayıs Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 31 Mayıs Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

31 MAYIS ÇARŞAMBA altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 31 Mayıs altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:30
ALTIN FİYATLARI CANLI - 31 Mayıs Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 31 Mayıs Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

31 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.301,73

Gram altın satış: 1.301,97

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.217,00

Çeyrek altın satış:2.282,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.421,00

Yarım altın satış: 4.578,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.855,00

Tam altın satış: 9.129,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.940,00

Cumhuriyet altını satış: 9.120,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.114,00

Ata altın satış: 9.419,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mayıs Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri
Genç oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge itirafı olay oldu: İkili sosyal medyadan takipleşip karşılık yorumlara başladı!
G.Saray'ın kasası doldu taştı! İşte o dev gelir
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmi Gazete'de bugün 31 Mayıs 2023 Salı
Deprem son dakika! 31 Mayıs deprem mi oldu?
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola 01:48
G.Saray'ın şampiyonluğu dünya basınında! İşte manşetler G.Saray'ın şampiyonluğu dünya basınında! İşte manşetler 01:44
G.Saray'ın şampiyonluğu dünya basınında! İşte manşetler G.Saray'ın şampiyonluğu dünya basınında! İşte manşetler 01:43
İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola 01:32
G.Saray kafilesi İstanbul'a gitti! G.Saray kafilesi İstanbul'a gitti! 01:21
İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola 01:21
Daha Eski
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak... Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak... 00:56
"Zorlukların üstesinden birlikte geldik" "Zorlukların üstesinden birlikte geldik" 00:50
"Zorlukların üstesinden birlikte geldik" "Zorlukların üstesinden birlikte geldik" 00:46
İşi bitirmek İşi bitirmek 00:28
Mecnun Otyakmaz: Ben şu anda aday değilim! Mecnun Otyakmaz: Ben şu anda aday değilim! 00:26
Adanmışlık ve aşk Adanmışlık ve aşk 00:26