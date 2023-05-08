TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SON VİRAJ | Hükümet rakam verecek - 2023 kamu işçileri zammı belli oluyor!

700 binden fazla kamu işçisinin heyecanla beklediği zam için tarih netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havaalanı'nda gerçekleştirdiği mitingde yaptığı açıklama ile, kamu işçilerine yapılacak zammın 9 Mayıs Salı günü kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren zammın detayları, zam oranları ve en düşük maaşları son hesaplamalarla haberimizde derledik...

2023 KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri geçtiğimiz günlerde bir kez daha bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı. Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyledi ve seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir açıklama yapmıştı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini dile getirmişti. Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.

2023 KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Yapılacak zam oranı ve taban maaşlar ise Salı günü yapılacak toplantıların ardından belli olacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

Sabah'ın kamu işçisi zammı hesaplamasına göre; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak.