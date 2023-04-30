İSTANBUL YARI MARATONU | Yarı maraton koşusu İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

İSTANBUL YARI MARATONU | 2023'te 18. kez koşulacak olan fünyanın en iyi 9 ve Avrupa'nın en iyi 3 maratonu arasında gösterilen İstanbul yarı maratonu için araştırmalar hız kazand9. 30 Nisan Pazar günü saat 05.30'da başlayacak olan maraton için Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde, 13.30'a dek bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki Yarı maraton koşusu İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar...
İSTANBUL YARI MARATON KOŞUSU HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.
İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan başlayan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nden devam edecek.
Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek. Koşucular, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya kadar devam edecek ve yarış başladığı noktada son bulacak.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri saat 07.00'den Maraton bitimine kadar Bağcılar ile Sirkeci istasyonları arasında yapılacaktır.
İSTANBUL YARI MARATON KOŞUSU ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Koşu nedeniyle kapatılan yolları kullanan 67 farklı İETT hattı ve belirlenen alternatif güzergâhların listesi aşağıda yer alıyor.
HAT NO GÜZERGAH
- 146B KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 78 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 79E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 33 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 336 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 33B KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 33Y KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 35 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 82 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 92 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 92C KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 93 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 94 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 97A KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 97GE KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 47 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 47E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 47Ç KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 77Ç KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- EM1 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- EM2 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 46Ç KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 54E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 66 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 70FE KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 74A KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 336E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 90 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 36KE KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 37E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 38E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 31E KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 32 KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 55T GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE – EYÜP-DEMİRKAPI-FATİH-UNKAPANINDAN GÜZERGAHINA GİRER.
- 55 GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE – EYÜP-DEMİRKAPI-FATİH-UNKAPANINDAN GÜZERGAHINA GİRER.
- 44B GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 48E GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 36CE GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 99 GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 99A GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 99Y GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 399B GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- 399C GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-ŞEHİTLİK- HALİÇ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEREK KASIMPAŞA SOSYAL TESİSLERİ ÖNÜNDEN DÖNÜŞ YAPIP RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR.
- BN1 KAZLIÇEŞME- TOPKAPI MİLLET CADDESİNİ KULLANARAK AKSARAY KÖPRÜ ALTINDAN RİNG OLARAK GERİ DÖNER
- 26 KABATAŞTAN RİNG ÇALIŞIR.
- 26A KABATAŞTAN RİNG ÇALIŞIR.
- 70KE KABATAŞTAN RİNG ÇALIŞIR.
- 28 GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ UNKAPANI KÖPRÜSÜ ,TAKSİM,GÜMÜŞSUYUNDAN AŞAĞI İNİP DOLMABAHÇEDEN GÜZERGAHLARINA GİRERLER.
- 28T-30D GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ DOLMABAHÇEDEN TAKSİM,GÜMÜŞSUYUNA ÇIKIP ŞİŞHANE UNKAPANI YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEN GERİ DÖNER
- 41Y GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE — EYÜP-DEMİRKAPI-EDİRNEKAPI- VATAN CADDESİ-YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜDEN RİNG YAPARAK ÇALIŞIRLAR.
- 35D BALATA İNMEYİP KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA DURAĞINDAN GERİ DÖNÜP SAATİNİ BEKLER
- 146T YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 30D YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 31 YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 31Y YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 336Y YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 36Y YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 39 YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 39D YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 69A YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 70FY YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 70KY YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 76A YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 77 YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR
- 88A YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEKİ KÖPRÜ ÜZERİNDEN RİNG OLARAK ÇALIŞIRLAR