💰1 DOLAR KAÇ TL? | 22 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

22 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)
EURO: 21,24 (Alış) - 21,25 (Satış)
STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)
1 DOLAR = 19,41 TL
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👉22 Nisan Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.236,89
Gram altın satış: 1.237,71
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.168,00
Çeyrek altın satış: 2.235,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.337,00
Yarım altın satış: 4.444,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.647,00
Tam altın satış: 8.853,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.945,00
Cumhuriyet altını satış: 9.080,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.880,00
Ata altın satış: 9.097,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Nisan Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.