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CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mart Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

1 Mart Çarşamba 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 1 Mart Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:55 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 07:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mart Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mart Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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👉1 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.109,22

Gram altın satış: 1.109,42

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.837,00

Çeyrek altın satış: 1.859,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.674,00

Yarım altın satış: 3.717,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.325,00

Tam altın satış: 7.406,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.438,00

Cumhuriyet altını satış: 7.550,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.520,00

Ata altın satış: 7.597,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mart Çarşamba günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

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