Haberler Haberler SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Erzak ödülü...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Erzak ödülü...

Survivor yeni sezona gümbür gümbür başlarken adaya ilk veda eden ismin Ümit Erdim olması herkesi şoke etti. İlk elemenin ardından bu akşam ekranlara gelecek 20 Ocak Cuma tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediyor. Kazanan takımın erzak ödülü alacağı oyun hakkında arama motorlarında araştırılan20 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 13:59 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Erzak ödülü...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. İlk eleme oyununda Ünlüler takımında yarışan Ümit Erdim'in elenmesinin ardından bugün yapılacak ödül oyununu kimin kazandığı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 20 Ocak Cuma günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

20 OCAK CUMA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR'DA GEÇEN BÖLÜM NE OLDU?

Survivor 2023'te gerçekleşen ilk mücadelede, ilk ödül oyunu kazananı gönüllüler olmuştu. Oyunun ardından beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kaldı. Ödül oyunu beş gün sonra yani bugün yeniden oynanacak. Ödül oyunu için bu akşam kıyasıya rakabet yeniden yaşanacak.

Erzak ödülü için oynanan oyunda ilk yarışanlar kadınlar takımı oldu. Kadınlar takımında 8-2 skorla kazanan gönüllüler oldu. Avantaj Gönüllülerin olurken galibiyeti belirleyecek erkekler takımı olacak. Erkekler yarışında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Berabere olan durumu 7-8 skor yaparak gönüllüler kazandı.

Böylece ilk ödül oyununun kazananı KADINLARDA VE ERKEKLERDE GÖNÜLLÜLER oldu. Adada ilk erzak oyununu da Gönüllüler almış oldu.

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