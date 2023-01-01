MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR | Milli Piyango çekiliş sonuçları 2023 - Tam, yarım, çeyrek bilet 50 bin TL sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye için zaman daralıyor. Saat 23.15'te başlayacak olan büyük ikramiye çekilişinden önce 50 bin TL kazandıran numaralar da belli oluyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 50 bin TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırırken şanslı numaralara biz de haberimizde yer verdik. İşte 2023 büyük ikramiye çekilişi canlı takibi ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

3 bölüm çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar 18.00 - 20.00 saatleri arasında belirlendi.

0406392 0439742 0589275 0595348 0668631 0957193 1218698 1291752 1312830 1338036 1365698 1402276 1536582 1580111 1661612 1674011 1680580 1727052 1924071 1964682 1978909 2008134 2080531 2180411 2230162 2432666 2441213 2543616 2560788 2634823 2666796 2850503 2953796 2991029 2991740 3030498 3490276 3497864 3588162 3659077 3930870 3940923 3970011 3973697 3976334 3988081 4099344 4186434 4205803 4475025 4484524 4572359 4716084 4740960 4761225 4935310 4956803 5050496 5185083 5366836 5419143 5928391 5958343 6084857 6268699 6295632 6410198 6473027 6532309 6886745 6930676 7049747 7086761 7221470 7279397 7471350 7553250 7612849 7771837 7878719 7950655 7951082 7977224 8054060 8123944 8129519 8150562 8245767 8330365 8429818 8612478 8733335 8849935 8941909 9398121 9398961 9524472 9716923 9807090 9925993

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

🔔12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

🔔15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

🔔18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

🔔20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

🔔23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise 200 milyon lira olarak belirlendi.