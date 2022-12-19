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ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) KONUSU NE? Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi ne zaman ve Çin Seddi özeti...

İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çin Seddi filmini merak edenler, 'Çin Seddi filmi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti' gibi konuları araştırıyor. İşte Çin Seddi filmine dair bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:40
ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) KONUSU NE? Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi ne zaman ve Çin Seddi özeti...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Çin Seddi konusu, özeti ve Kurye oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Çin Seddi filminin detayları…

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya'ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın 'taotie' adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür : Sinema (Aksiyon,Macera,Fantastik)

Oyuncular : Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau

Yönetmen : Yimou Zhang

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