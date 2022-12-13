VAPUR SEFERLERİ İPTAL | Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi? - İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (13 Aralık 2022)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir İstanbullulara verdiği uyarıların ardından beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak, günün ilk saatlerinde megakente giriş yaptı. 13 Aralık salı günü yağmurlu ve rüzgarlı bir havaya uyanan İstanbullular, deniz ulaşımında aksamaların yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte son dakika İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (13 Aralık 2022)...

13 ARALIK İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

13 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚤11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali🚤

🚤11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali🚤

🚤15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali🚤

🚤15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali🚤

🚤20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali🚤

🚤20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali🚤

13 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO'nun resmi internet sitesinde, seferlerin iptal edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

13 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları'nın Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.