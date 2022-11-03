Haberler Haberler EKİM ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | 2023 emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar oldu?

EKİM ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | 2023 emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarında 2023 zam oranı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı da netleşmeye başladı. Son iki ayın enflasyonu belli olmadan sadece şu anki hesaplamalarla zam oranı hesaplaması yapmak isteyen vatandaşlar için Ekim enflasyonuna göre emekli zammı hesaplamasını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:36 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:00
EKİM ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | 2023 emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar oldu?

EKİM ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | Memur ve emekli maaşları, asgari ücret zammı ile market fiyatları gibi birçok alanı etkileyen enflasyon verisi tüm Türkiye'nin gündeminde yer alırken TÜİK'ten açıklama geldi. "Ekim 2022 enflasyon oranı ne oldu?" sorusunun cevabını belli oldu. Buna göre aylık enflasyon %3.22 olurken yıllık enflasyon % 85,5 oldu. Memur, emekli zammı ve asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 4 ay geçti. Ocak ayında yeniden enflasyon oranında zam alacak emekliler, açıklanan enflasyon verileriyle maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor

Ekim ayı enflasyon oranının yüzde 3,54 olarak açıklanmasının ardından yıllık enflasyon oranı da yüzde 85,51'e yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın asgari ücrete eşitlenmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. İlk 4 aylık rakamlar ise netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 10,84 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı oranı ise 11,84 oldu.

Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:

📝MEMUR MAAŞI

🖍Mevcut: 9.109 TL

🖍Zamlı: 10.827,67 TL

📝MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

🖍Mevcut: 6.077 TL

🖍Zamlı: 7.223 TL

📝SSK EMEKLİSİ MAAŞI (2000 ÖNCESİ)

🖍Mevcut: 4.687 TL

🖍Zamlı: 5.524 TL

📝SSK EMEKLİSİ MAAŞI (2000 SONRASI)

🖍Mevcut: 2.906 TL

🖍Zamlı: 3.425 TL

📝BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

🖍Mevcut: 4.197 TL

🖍Zamlı: 4.947 TL

📝BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

🖍Mevcut: 3.335 TL

🖍Zamlı: 3.931 TL

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