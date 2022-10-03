Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,5590 (Alış) - 18,5690 (Satış)

EURO: 18,2082 (Alış) - 18,2316 (Satış)

STERLİN: 20,7315 (Alış) - 20,8355 (Satış)

1 DOLAR = 18,56 TL

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👉2 Ekim Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 991,88

Gram altın satış: 992,06

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.626,00

Çeyrek altın satış: 1.642,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.242,00

Yarım altın satış: 3.284,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.485,00

Tam altın satış: 6.543,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.630,00

Cumhuriyet altını satış: 6.730,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.664,00

Ata altın satış: 6.723,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ekim Pazartesi günü saat 12.36 itibarıyla alınmıştır.