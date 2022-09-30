TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları

TOKİ 2022 ENGELLİ BAŞVURU ŞARTLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinin detayları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli olacak. Öncesinde TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, engelli kişiler için gerekli şartları açıkladı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgiyle TOKİ engelli kadrosuna kimlerin başvurabileceği belirlenirken arama motorlarında bakılan TOKİ engelli başvuruları ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları nelerdir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022

TOKİ engelli vatandaşlara özel konut projelerine başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Gelir durumu belirli sınırın altında olan vatandaşlara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde gerçekleştirilen ucuz konut projelerinden ev satın alabilme imkanı sunan TOKİ, engelli vatandaşlara öncelik tanıyor.

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU KONTENJANI NE KADAR?

Genel olarak tüm iller ve İstanbul TOKİ engelli kontenjanı, vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da ucuz konut projeleri yapan TOKİ, bu yıl 35 ilde proje yapmaktadır. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Her projede farklı sayıda engelli grubu için kontenjan ayrılmaktadır. 2022 yılı için engelli vatandaşlara ayrılacak kontenjan konusunda tahmin edilen rakam %7'dir.

Daha önce de pek çok şehirde yapılan TOKİ projesinde engelliler yaklaşık %5 oranında kontenjan ayrılmaktaydı. Yani projede yer alan 2+1 ve 3+1 ev sayısı 1000 ise bunun 50 tanesi engelli vatandaşlara özel satışa sunulmaktaydı. İkamet ettiğiniz şehirde TOKİ'nin inşa ettiği bir proje varsa ve engelli başvuru koşullarına uygunsanız, siz de başvuruda bulunabilirsiniz. TOKİ engelli ev başvurusu için internet sitesine girerek adımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı için TOKİ engelli konut projelerine başvuru ücreti henüz açıklanmadı; ancak yakın zamanda kurumun resmi web sitesi üzerinden bu tutarı ilan etmesi bekleniyor. Bu yıl toplam 35 ilde ucuz konut projesi hayata geçiren TOKİ, engelli vatandaşlardan başvuru esnasında ücret talep edecek. Bu ücret yalnızca bu yıla mahsus değil, her yıl başvurularda alınan ücrettir. Geçmiş yıllarda engelli TOKİ başvuru ücreti olarak talep edilen tutarlar şu şekildedir:

2+1 konut projesine başvurularda 500 TL talep edilmekteydi.

3+1 konut projesine başvuru için 1000 TL ücret alınmaktaydı.

Yani TOKİ konut projelerine başvuru esnasında ödenecek ücret, satışa sunulan dairelerin oda sayısına göre değişiklik göstermektedir. Engelli vatandaşların da bu projeye başvuru yapabilmeleri için diğer vatandaşlar gibi öncelikle ücret ödemesi ve kaydını onaylatması gerekir. TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir. İsmi çıkmayan vatandaşlara TOKİ kendiliğinden ödeme yapmaz. Bu nedenle başvuru ücretini geri almak için talepte bulunmayan vatandaşlara ödeme yapılmaz.

TOKİ'nin konut projelerinde engellilere sunduğu bazı haklar ve indirimler vardır. Bunlar TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulmuştur. Kura çekildikten sonra hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği tarih aralığında Ziraat Bankası'na giderek, TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve TOKİ kredisi sözleşmesi imzalamalıdır. TOKİ engelli ev başvurusu sonucu hak sahibi olan engelli vatandaşlara yapılan indirimler, her durum için geçerli değildir. Yani her engelli vatandaş bu indirimlerden yararlanamaz.

Eğer TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nde yer almıyorsa, TOKİ konut projesinden yararlanma hakkı bulunan engelli vatandaşlar, erken ödemede %20'ye kadar indirim alabilir. Normal şartlarda ise ödemeler %10 peşin ve 240 aya varan vadeler ile taksit yapılır. Örneğin; evin değeri 300 bin TL ise ödenmesi gereken peşin tutar 30 bin TL'dir. Geriye kalan tutar ise TOKİ engelli konut projeleri kredi sözleşmesinde yer alan esaslara ve koşullara göre taksite bölünür.

TOKİ ENGELLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli TOKİ başvuru sistemi her yıl olduğu gibi 2022 yılında da resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Bul yıl Türkiye'nin 35 farklı ilinde gerçekleştirilecek olan TOKİ ucuz konut projelerinden engelli statüsündeki vatandaşlar da yararlanabilecek. Ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli ve engelli vatandaşlar oldukça kolay bir şekilde bu projeye başvuruda bulunabilir. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

👉TOKİ'nin resmi web sitesine girin.

👉Sayfanın sol kısmında yer alan menüye tıklayarak "Satış Kategorisi" bağlantısına girin.

👉Açılan sekmeden "Engelli" seçeneğini işaretleyin.

👉En alttaki "Filtrele" butonuna tıklayarak sorgu yapın.

Bu adımları uyguladığınızda 2022 yılı için TOKİ'nin hangi şehirlerde ucuz konut projesi yaptığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bu projelerden engellilere özel kontenjan olup olmadığını ve ne kadarlık bir kontenjan olduğunu da kolayca öğrenebilirsiniz. Sorgulama yaptıktan sonra TOKİ engelli başvuru 2022 yılı için hangi projelerden yararlanılabildiğini de tek bir sayfa üzerinden görebilirsiniz.

TOKİ ENGELLİ KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR? - TOKİ ENGELLİ BAŞVURU ŞARTLARI