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18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ? | KPSS'ye gireceklere metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz olacak mı?

KPSS Lisans tarihinin 18 Eylül 2022 olarak belirlenmesinin ardından vatandaşlar, 18 Eylül Pazar günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Özel günlerde belediyelerin inisiyatifi doğrultusunda genellikle bedava olan toplu taşımalar için arama motorlarında araştırılan 18 Eylül toplu taşımalar ücretsiz mi? KPSS'ye gireceklere metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz olacak mı? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:30
18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ? | KPSS'ye gireceklere metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz olacak mı?

2022 KPSS Lisans sınavına girecek adaylar için sona gelinmişken 18 Eylül Pazar günü 10.15 - 16.25 saatleri arasında devam edecek sınavlar hakkında araştırmalar devam ediyor. Sınav binasına toplu ulaşım kartlarının sokulmasının yasak olması sebebiyle adaylar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS günü ücretsiz ulaşım hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki sınavlarda sınavlara girecek adaylara ve sınav görevlilerine belli bir süre ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanıyordu. Konuya dair resmi açıklamalar yapıldığında son dakika bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS'YE GİRECEKLERE METRO, METROBÜS, OTOBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Önceki sınavlarda sınava giren adaylara ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunuyordu. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabiliyordu.

KPSS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR

  • Çanta
  • Cüzdan
  • Cep telefonu
  • Saat (kol saati ve her türlü saat)
  • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla
  • Kulaklık
  • Kolye
  • Küpe
  • Yüzük (halka alyans hariç)
  • Bilezik
  • Bozuk para
  • Kemer
  • Anahtar
  • Ulaşım kartı
  • Broş ve diğer takılar
  • Anahtarlık
  • Araç anahtarı
  • Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar
  • Ulaşım kartı
  • Basit tokalı kemer
  • Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)
  • Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı
  • Telsiz
  • Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla
  • Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)
  • Banka/kredi kartı vb. kartlar
  • Cep bilgisayarı
  • Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz
  • Hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
  • Her türlü delici ve kesici alet
  • Ateşlisilah ve benzeri teçhizat
  • Kalem
  • Silgi
  • Kalemtıraş
  • Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. Yayınlar
  • Pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
  • Kutu/şişe içerisinde ilaç
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