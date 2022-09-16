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KPSS ÇIKMIŞ SORULAR | KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir

ÖSYM'nin düzenlediği memuriyet sınavı KPSS için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınava girecek adaylar, daha önce çıkmış soruları çözerek sınava daha iyi hazırlanmak isterken arama motorlarında KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir sorgusu yapılır. İşte KPSS son 5 yılın çıkmış soru ve cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:30
KPSS ÇIKMIŞ SORULAR | KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 1 Eylül'de başlayan başvuruların sona ermesinin ardından adaylar geri sayıma başladı. Lisans mezunları için Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek sınavda, daha önce çıkmış soruları çözmek isteyen adaylar arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir ve 2022 KPSS tüm merak edilenleri...

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2021 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2020 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2019 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2018 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

📚 2017 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ÖABT ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

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KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

  • KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
  • KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

İKİNCİ OTURUM

  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NEDİR?

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

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