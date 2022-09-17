KPSS’YE ULAŞIM KARTI, PARA, ANAHTARLA GİRİLİR Mİ? | KPSS’de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı?

KPSS'DE ULAŞIM KARTI, BOZUK PARA, KAĞIT PARA, ALYANS, GÖZLÜK ŞAPKA, KEMER, ANAHTAR YASAK MI? | Binlerce memur adayının katılacağı KPSS için geri sayım devam ediyor. Adayların 18 Eylül Pazar günü gireceği KPSS 2022 Lisans sınavı için yapılan araştırmalar da hız kazandı. Sınava giderken neleri yanlarında götürüp neleri götüremeyeceğini bilmeyen adaylar arama motorlarında KPSS'YE ulaşım kartı, para, anahtarla girilir mi? KPSS'de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
KPSS'DE BOZUK PARA, KAĞIT PARA, ALYANS, GÖZLÜK ŞAPKA, KEMER YASAK MI?
KPSS'ye girecek adaylar için herhangi bir giyim kuralı uygulanmıyor. Ancak sınav binasına giren adayların üzerinde herhangi bir metal eşyanın olmaması koşulu nedeniyle adaylardan kemer takmamaları isteniyor. Aynı zamanda şapka takmanın da yasak olduğu sınavda götürülmemesi gereken eşyalar şöyle:
- Çanta
- Cüzdan
- Cep telefonu
- Saat (kol saati ve her türlü saat)
- Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla
- Kulaklık
- Kolye
- Küpe
- Yüzük (halka alyans hariç)
- Bilezik
- Bozuk para
- Kemer
- Anahtar
- Ulaşım kartı
- Broş ve diğer takılar
- Anahtarlık
- Araç anahtarı
- Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar
- Ulaşım kartı
- Basit tokalı kemer
- Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)
- Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı
- Telsiz
- Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla
- Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)
- Banka/kredi kartı vb. kartlar
- Cep bilgisayarı
- Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz
- Hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
- Her türlü delici ve kesici alet
- Ateşlisilah ve benzeri teçhizat
- Kalem
- Silgi
- Kalemtıraş
- Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. Yayınlar
- Pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
- Kutu/şişe içerisinde ilaç
KPSS'YE GİDERKEN YASAK OLMAYAN EŞYALAR
- Halka alyans
- Sınav Giriş Belgesi
- Nüfus Cüzdanı
- Gözlük
Bunların dışındaki eşyalar sınav salonlarına alınmayacaktır.
2022 KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?
KPSS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir.
Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir.
Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?
- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.