KPSS GİYİM KURALLARI NELER? | KPSS’de oje, küpe, yüzük, kolye, saat, takı yasak mı?

KPSS 2022 için son hazırlıklar tamamlandı ve sınav saatini bekleyen adaylar, sınava girmeden önce uyması gereken kuralları araştırmaya başladı. KPSS 2022'ye girerken; yüzük, alyans, küpe, kolye, piercing takmanın yasak olup olmadığı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, KPSS'de oje ve takı yasak mı? İşte ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022'ye dair merak edilenler kurallar...

KPSS'DE GİYİM KURALI VAR MI?

KPSS'ye girecek adaylar için herhangi bir giyim kuralı uygulanmıyor.

KPSS'DE OJE YASAK MI?

KPSS sınavında oje yasağı bulunmamaktadır fakat bazı takı ve benzeri eşyaların kullanımı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yasak olarak belirtilmiştir.

KPSS'DE NELER YASAK, HANGİ EŞYALARIN KULLANIMINA İZİN VERİLMİYOR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına:

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Saat (kol saati ve her türlü saat)

Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla

Kulaklık

Kolye

Küpe

Yüzük (halka alyans hariç)

Bilezik

Broş ve diğer takılarla

Anahtarlık

Araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar

Ulaşım kartı

Basit tokalı kemer

Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)

Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı

Telsiz

Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla

Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Banka/kredi kartı vb. kartlar

Cep bilgisayarı