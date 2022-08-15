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AİLE DESTEK PROGRAMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, ödemeleri ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı'na nasıl başvuru yapıldığı ve Aile Destek Programı ödeme tarihleri araştırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yapılacak 12 ay boyunca 450 lira ile 600 lira arasında destek ödemesinin detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
AİLE DESTEK PROGRAMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, ödemeleri ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Aile Destek Paketi başvurusunun nasıl yapıldığı ve başvuru şartları araştırılmaya başladı. Aile Destek Programı'nın ödemelerinin ne zaman yapıldığı ve ödemelerin nereden alınacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte aile destek ödemesine dair detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve 27 Haziran Pazartesi günü başlayan Aile Destek Programı başvurularıyla birlikte, detayları da araştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

Aile Destek Programı'nda hane başına 450 lira ile 600 lira arasında ödeme yapılacak. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında ödeme yapılmış olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Aile Destek Programına başvuran kişinin:

  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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