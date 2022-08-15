DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | DGS 2022 tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları

Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya devam ederken; DGS 2022 tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları ile taban puanları araştırılmaya başladı. İşte DGS 2022 tercihlerine dair merak edilenler...
MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
2022 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
2021 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI - TABAN PUANLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.
DGS KONU DAĞILIMLARI
DGS TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
- Sözcüğün Anlamı
- Gerçek Anlam
- Mecaz Anlam
- Terim Anlam
- Soyut – Somut Anlam
- Nitel – Nicel Anlam
- Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
- Sözcüklerde Anlam İlişkileri
- Eş anlamlı Sözcükler
- Yakın Anlamlı Sözcükler
- Karşıt Anlamlı Sözcükler
- Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
- Genel – Özel İlişkili Sözcükler
- Söz Sanatları
- Benzetme (Teşbih)
- Eğretileme (İstiare)
- Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
- Değinmece (Kinaye)
- Dokundurma (Tariz)
- Mübalağa (Abartma)
- Dolaylama
- Güzel Adlandırma
- Somutlama
- Söz Öbekleri
- Deyimler
- Atasözleri
- İkilemeler
- Pekiştirmeler
- Sözün Cümleye Kattığı Anlam
Cümlede Anlam
- Cümlenin Yorumu
- Cümle Vurgusu
- Yakın Anlamlı Cümleler
- Cümlenin İletisi
- Cümle Analizi
- Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
- Kesin Yargı
- Cümlenin Yapısı
- Eksiltili Cümleler
- Cümle Tamamlama
- Cümle Oluşturma
- Cümlenin Anlamı
- Anlamlarına Göre Cümleler
- Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri
- Öyküleyici Anlatım
- Betimleyici Anlatım
- Açıklayıcı Anlatım
- Tartışmacı Anlatı
- Düşünceyi Geliştirme Yolları
- Benzetme
- Tanımlama
- Karşılaştırma
- Örneklendirme
- Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
- Sayısal Verilerden Yararlanma
Paragraf
- Paragrafın İçeriği
- Paragrafta Konu
- Paragrafta Başlık
- Paragrafta Ana Düşünce
- Paragrafta Yardımcı Düşünceler
- Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
- Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
- Paragrafın Yapısı
- Paragrafın Bölümleri
Sözel Mantık
- Çıkarım Soruları
- Sıralama Soruları
- Yer-Konum Bildiren Sorular
- Yer-Yön Bildiren Sorular
- Özne-Nesne İlişkili Sorular
- Tablo Yorumlama Soruları
DGS MATEMATİK
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme-Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar-Zarar Problemleri
- Hız Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyon
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Tablo - Grafik Yorumlama
- Sayısal Yetenek
DGS Geometri Konuları
- Açılar - Üçgenler
- Geometrik Kavramlar
- Açılar
- Üçgenler
- Üçgen Çeşitleri
- Açıortay
- Kenarortay
- Pisagor Teoremi
- Öklid Bağıntıları
- Üçgende Açıortay Teoremleri
- Üçgende Kenarortay Teoremleri
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Çokgenler - Dörtgenler
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Paralelkenar
- Dikdörtgen
- Kare
- Yamuk
- Deltoid
- Çember - Daire
- Çemberde Açı
- Çemberde Uzunluk
- Dairede Alan
- Çemberde Benzerlik
- Analitik Geometri
- Noktanın Analitik İncelenmesi
- Analitik Düzlem
- Doğrunun Denklemleri
- Katı Cisimler
- Prizma
- Dikdörtgenler Prizması
- Küp
- Silindir
- Dönel Silindir
- Piramit
- Düzgün Piramit
- Kesik Piramit
- Küre