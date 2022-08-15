Haberler Haberler DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | DGS 2022 tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | DGS 2022 tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının akabinde, sınava giren binlerce aday DGS tercihlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. DGS 2022 tercih kılavuzuna göre tercih yapacak adaylar, üniversite kontenjanlarını ve taban puanlarını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürürken; 2022 DGS tercih işlemlerine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | DGS 2022 tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları

Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya devam ederken; DGS 2022 tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları ile taban puanları araştırılmaya başladı. İşte DGS 2022 tercihlerine dair merak edilenler...

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2022 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

2021 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI - TABAN PUANLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

DGS KONU DAĞILIMLARI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...
Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı...
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi!
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HAVA DURUMU | 15-22 Ağustos hava durumu nasıl olacak, yağmurlu havalar ne kadar sürecek? - Meteoroloji açıkladı!
VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI!
KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT: BU SORULARI ÇÖZMEDEN KPSS'YE GİRMEYİN!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Kara leke..." 15:07
Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu Fırtına yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu 14:29
Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Getafe - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 13:43
Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE Gp2 aracıyla trafiğe çıktılar! | İZLE 14:02
Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı Filenin Efeleri'nden bronz madalya kazandı 14:22
Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında Fırtına 4 eksikle Kopenhag deplasmanında 14:28
Daha Eski
Emrecan'dan özür açıklaması Emrecan'dan özür açıklaması 11:54
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:59
Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:03
Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı 12:34
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday 12:43
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! 12:45