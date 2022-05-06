👩‍👧ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER | En güzel, en duygusal, anlamlı 2022 Anneler Günü sözleri ve hediye fikirleri

'2022 resimli Anneler Günü mesajları ve sözleri' Anneler Günü nedeniyle gündemde yerini aldı. Yakınlarının Anneler Günü'nü mesajla kutlamak isteyenler Facebook, Twitter, Whatsapp ve Instagram'da paylaşmak için en güzel anneler günü mesajlarını araştırmaya başladı. Annesine bu anlamlı günde hediye almak isteyenler ise en güzel Anneler Günü hediyelerini ve hediye fikirlerini sorgulamaya koyuldu. İşte 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'ne özel mesajlar, hediye fikirleri ve tüm detaylar!

RESİMLİ VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | WHATSAPP FACEBOOK İÇİN DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Anne yüreği bir evladın en sıcak yuvasıdır. Besler, büyütür, sever... Anne yüreği bir evladın en büyük korunağıdır. Korur, kollar, sarar... Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Annelerimiz eksik olmasın.

Annelik öyle büyük bir mevkiidir ki, erişmeye hiçbir güç yetmez. Anneler Günü'nüz kutlu olsun...

Allah seni başımızdan, yanımızdan, solumuzdan eksik etmesin annem... Anneler Günü'n kutlu olsun.

Eline doğdum, kucağında uyudum. Kokunla büyüdüm, gülüşünle uçtum... İyi ki benim annemsin. Anneler Günü'n kutlu olsun ANNEM...

Yuvamızın neşesi, evimizin meleği, soframızın şekeri... İYİ Kİ VARSIN ANNEMİZ!

Bir kez daha anladım ANNE... Sensiz her bir gün bana dar bu dünya... Melektin zaten, melek oldun. Toprağın bol; ANNELER GÜNÜ'N KUTLU OLSUN...

Yanınızdayken sarılın annenize, incitmeyin bir an bile... Anneler Günü'nüz kutlu olsun....

İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin... İlk kez sana böyle baktı gözlerim ANNEM... Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun...

Anneler Günü bir gün değil; her gündür... Sevgin her gün içimizde, sen bizim evimizde bir meleksin annem...

Çektiğin sancıları, uykusuz gecelerini, katlandığın zorlukları unutmadım anne... Bu Anneler Günü'nde sana gelemedim ama kalbim hep seninle... İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN...

Yüzü melek gibidir, kalbi çiçek gibidir, gülüşü güneş gibidir... ANNELER BİZİM HER ŞEYİMİZDİR... ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.

Annem sen üzülme gül; gül yüzüne; gül vereyim eline... Kokla bir ömür... Anneler Günü'n kutlu olsun!

ANNELER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR? ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ