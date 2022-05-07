ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | Facebook - Whatsapp için RESİMLİ DUYGUSAL Anneler Günü sözleri ve mesajları...

8 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde sevdiklerini, anneleri ve anne adaylarını tebrik etmeyen isteyen; Anneler Günü'nü güzel sözlerle kutlamak isteyen vatandaşlar 'Anneler Günü sözleri ve mesajları'nı araştırmaya başladı. İşte en anlamlı, en duygusal ve sevgi dolu Anneler Günü mesajları...
🌸💐ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
- Annelik en kutsal bağdır. Seni bana bağlayan her şeye şükürler olsun... İyi ki benim annemsin...
- Geleceğin güzel annesi... Sen dünyanın en güzel kadını, en merhametli insanısın... Anneler Günün kutlu olsun.
- Anneler geleceğin doktorlarını, öğretmenlerini, mimarlarını ve en önemlisi de 'insanlarını' yetiştirenlerdir... Gününüz kutlu olsun. İnsanlık sizin kadar güzel olsun...
- Anneler Günü'nde yanında olamasam da bu mesajım bir nebze de olsa yüzünü güldürsün ANNEM... İyi ki benim annemsin, iyi ki senin evladınım. Günün kutlu olsun...
- Sofrada artar, taşar. Bahçede açar, parlar. Evin en güzel yerinde, çiçek gibi kokar... Anneler Günü'nüz kutlu olsun...
- Ne öğrendiysem senden... Ne gördüysem senden... Sen ki beni var eden, büyüten... Emeklerin sonsuz, kalbin gibi olsun gülüşün de kocaman! Seni çok seviyorum annem...
- Uykusuz gecelerinde, yorgun günlerinde, solmayan gülüşünde hep ben varım ANNE... Anneler Günü'n kutlu olsun...
- Dağlar gibi büyük sevgin, inci gibi parlar tenin, güneş gibi güzel gözlerin... İyi ki varsın Annem...
- Toprağına bakarken, çiçeklerini sularken... Hep bir yanım eksik, bir kanadım kırık anne... Bu dünyadaki hasretim, sana kavuşunca bitecek anne...
- Evimizin neşesi, kalbimizin sahibi; dünyadaki en güzel kuştan bile güzeldir sesi... Neşen, gülüşün, sesin hiç eksik olmasın annem...