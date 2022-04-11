ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI | Adalet Bakanlığı 2022 personel başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl bakılır?

Adalet Bakanlığı persoel alımı sonuçları bugün belli olacak ve başvuru yapan binlerce vatandaş arasından seçilen adaylar boy ve kilo ölçümüne girecek. Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih için hazırlanacak. Peki, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonucu listesi nerede yayınlanacak, başvuru sonucuna nasıl bakılacak? Adalet Bakanlığı sözlü sınavı ne zaman, nerede yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 11 Nisan Pazartesi günü, yani bugün belli olacak. Personel alımına ilişkin başvuru sonucunu görüntülemek isteyen adaylar pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada sonucunu görecek.

Yapılan açıklamaya göre:

"Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Bugün içinde erişime açılması beklenen başvuru listesi henüz yayınlanmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

pgm.adalet.gov.tr adresinde yapılan açıklamaya göre "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar." denildi.

Buna göre, yapılacak yeni açıklamaların akabinde son gelişmeler haberimizde yer alacak.