OGS HGS değişimi nasıl yapılır? HGS ücretsiz nasıl alınır? 2022 HGS ücreti ne kadar, HGS nereden alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan OGS kaldırıldı ve 1 Nisan 2022 itibariyle geçişler yalnızca HGS üzerinden yapılmaya başladı. HGS kullanan fakat başvurularını erteleyen vatandaşlar ise HGS'yi nasıl alacaklarını araştırmaya koyuldu. Bankadan ücretsiz HGS alınır mı, OGS HGS değişimi nasıl yapılır, HGS nasıl alınır, nereden alınır, ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi, 17 Eylül 2019 tarihinde İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir- Çeşme Otoyolu, Boğaz Köprüleri, Anadolu Otoyolu, Avrupa Otoyolu, Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarındaki ücret toplama istasyonlarının PTT Genel Müdürlüğü tarafından devreye alındığı bir sistem olarak bilinmektedir.

Köprü ve otoyol kullanımında geçiş ücretlerinin hızlı bir şekilde ödenmesini sağlayan bu sistem, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tüm otoyol ve köprü geçişlerinde kullanıma açık hale getirilmiştir.

HGS NASIL ALINIR, OGS HGS'YE NASIL ÇEVRİLİR??

HGS almak için üç farklı yol bulunmaktadır:

PTT şubelerinden araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile temin etmek.

Anlaşmalı bankalar aracılığıyla temin etmek.

Karayolu giriş-çıkışlarındaki satış noktalarından temin etmek.

PTT şubelerine kimlik fotokopiniz ve araç ruhsatınız ile birlikte gitmeniz ve HGS satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Anlaşmalı bankalar için de kimlik kartınızı kullanmanız yeterli olacaktır. Karayolları giriş ve çıkışlarında bulunan HGS satış noktalarına ruhsat ve kimlik ile birlikte başvurarak HGS alabilirsiniz.

2022 HGS ÜCRETİ NE KADAR? HGS ÜCRETSİZ Mİ?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), ülke genelindeki tüm Boğaz Köprülerinden ve otoyol geçişlerinden alınan geçiş ücretlerinin geçmişten günümüze gelen biletli gişelerin yerine radyo frekansı ile tanımlama gibi bir sistem üzerinden biletsiz ya da temassız bir şekilde sürücülerden tahsil edilmesini sağlamaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada, OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceğini belirtirken, tüm geçişlerin ücretleri yeni HGS hesabı üzerinden tahsil edilecek. Tahsilat işleminin ardından OGS hesabında kalan bakiye ise kullanıcının banka hesabına ya da kredi kartına geri iade edilecek. İade işlemleri, OGS cihazının iptal edilme tarihinden sonraki 30 gün içerisinde gerçekleşecek.

OGS BORÇ SORGULAMA EKRANI



OGS İLE HGS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ücretli köprü ve otoyolların geçişlerinde, sistemler OGS ve HGS olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. OGS cihazında geçiş ücreti karşılığı kadar kredi bulunması zorunlu olduğundan, otomatik ödeme talimatıyla kredi kartına bağlanırken; Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ise OGS'ye göre daha uygundur ve hızlı işlem sağlar.