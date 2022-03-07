CİNAYET SÜSÜ KONUSU NE? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim? Cinayet Süsü filmi ne zaman ve Cinayet Süsü özeti...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cinayet Süsü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Cinayet Süsü konusu, özeti ve Cinayet Süsü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Cinayet Süsü filminin detayları…

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yayın Tarihi: 7 Mart 2022 / Pazartesi

Yayın Saati: 20.00 ATV

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür : Sinema (Aksiyon,Macera,Suç)

Oyuncular : Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt

Yönetmen : Ali Atay