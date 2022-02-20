🌧Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 20-21 Şubat hava yağışlı mı?

Türkiye, yeni hafta itibarıyla yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre birçok ilde hafta boyunca yağmur bekleniyor. Vatandaşlar da havanın durumunu internetten sıkça aratıyor. İşte merak edilenler ve son tahmin raporları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

🌩İSTANBUL'DA BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL?

Meteorolojinin açıkladığı verilere göre İstanbul'da bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde ise yağmurlu 13 derece. Yarın İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 15 derece olacak. Salıdan itibaren kentte sağanak yağmur bekleniyor.

İŞTE BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

🌦ANKARA - 11 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

🌦İZMİR - 18 DERECE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌦ADANA - 20 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

🌦ANTALYA - 20 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

🌦TRABZON - 10 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

🌦ERZURUM - 5 DERECE

Az bulutlu

🌦DİYARBAKIR - 16 DERECE

Az bulutlu