Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor... 2 Şubat Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, kıyasıya yarış mücadelesi verirken gözler eleme konseyine çevrildi. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da Barış, Birsen, Mert ve Evrim yarışmacılarından adaya veda eden isim kim oldu? İşte elenen isim ve tüm detaylar...

SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

Haftanın ilk 2 dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımından sürgün adasına Barış ve Birsen giden isimler olmuştu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetti ve Berna sürgün adasına giderek 3. eleme adayı oldu. Ünlüler takımından performans 1. si Batuhan ise 4. eleme adayı olarak Mert'i seçti.

KİM ELENDİ?

Survivor'da Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda edecekti. Ancak Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasından dolayı 4 aday elenmedi.

8 ADAY ÇIKARILACAK

Survivor'da Barış, Birsen, Mert ve Berna yarışmalara haftaya kadar devam edecek ve isimleri yazılamayacak. Haftaya bu 4 ismin dışında 4 isim daha aday çıkarılacak ve toplamda 8 isimden biri adaya veda edecek.