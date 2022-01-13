Haberler Haberler 15 TATİL NE ZAMAN? | Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Sömestr tatili uzatıldı mı?

15 TATİL NE ZAMAN? | Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Sömestr tatili uzatıldı mı?

Binlerce öğrenci yarı yıl tatilinin tadını çıkarmak için tatil zamanının gelmesini bekliyor. Corona virüsü vakalarının artması da veli ve öğrencilerin 15 tatili iple çekmesine sebep oldu. Yapılan sorgularda, 15 tatil ne zaman?, yar yıl tatili tarihleri, sömestr tatili, okullar ne zaman kapanacak? gibi ifadelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sorulara yanıt vererek konuya açıklık getirdi. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:40
15 TATİL NE ZAMAN? | Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Sömestr tatili uzatıldı mı?

15 günlük sömestr tatili tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte bu yılki yarıyıl tatili tarihi…

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK, UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarı yıl tatilinin uzatılması ile ilgili bu durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 8 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

DİĞER
Son dakika: İsmail Kartal için çok çarpıcı sözler: "Joachim Löw için takımı hazırlayacak"
Mehmet Ali Erbil ile hayatının dönüm noktasını yaşamıştı... Özlem Yıldız'dan yıllar sonra gelen aşk itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor