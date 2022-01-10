Ekmek fiyatı ne kadar? 2022 gramajına göre ekmek fiyatı ne kadar? Ekmek fiyatı istanbul

Federasyon kapsamında belirlenen ekmek gramaj ve fiyatları merak konusu oldu. Fırınlar ve ekmek satan diğer kuruluşlar, bu fiyatların altında veya üstünde satış yapamayacak. 2022 yılında gramına göre ekmek fiyatları merak ediliyor. Peki, Ekmek fiyatı ne kadar? 2022 gramajına göre ekmek fiyatı ne kadar?

EKMEK KAÇ GRAM?

Standart olarak tüketilen ekmek 200 gramdır. Tam buğday ekmek, organik ekmek ve köy ekmeği gibi farklı türde ekmekler gram ve fiyat olarak farklılık göstermektedir.

2022 GRAMAJINA GÖRE EKMEK FİYATI

Standart olarak günlük pek çok kişinin tükettiği 200 gramlık ekmek şu an 2022 güncel fiyatı ile 2,5 TL olarak belirlenmiş durumda.

Aynı zamanda 250 gram olarak belirlenmiş ekmek ise 3 TL ile satışa sunulmaktadır.