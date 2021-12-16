CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 16 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 16 Aralık 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 15,3005

Satış: 15,3478

EURO KAÇ TL?

Alış: 17,2908

Satış: 17,4119

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 20,1180

Satış: 20,2189

📌NOT: Bilgiler 16 Aralık Salı günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.