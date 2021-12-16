Haberler Haberler CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 16 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 16 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

CANLI - 16 Aralık 2021 dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:12
CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 16 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 16 Aralık 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 15,3005
Satış: 15,3478

EURO KAÇ TL?

Alış: 17,2908
Satış: 17,4119

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 20,1180
Satış: 20,2189

📌NOT: Bilgiler 16 Aralık Salı günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.

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