Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.