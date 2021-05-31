Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi oldukça önemli konuların konuşulacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçilmişti. Kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. Sabah'ta yer alan haberde kabine toplantısında görüşülecek konular belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor.