Haberler Haberler Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

Son dakika haberleri: Bugün var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

gözünü kabine toplantısına çevirdi. Tam kapanma dönemi ve ardından gelen kademeli normalleşme sürecine girilmişti. 1 Haziran'da yeni bir döneme girilmesi bekleniyor. Başkan , kabinesiyle birlikte oldukça önemli konuları ele alacak. Vatandaşlar arama motorlarında, "bugün kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı? Kafe, restoran ve kıraathaneler açılacak mı? zorunluluğu kalkıyor mu?" gibi sorgular yapıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40
Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

Son dakika haberleri... Başkan ve kabinesi oldukça önemli konuların konuşulacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçilmişti. Kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. 'ta yer alan haberde kabine toplantısında görüşülecek konular belirtildi.

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

Başkan başkanlığında toplanması beklenen 'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak

Son dakika haberleri: Bugün kabine toplantısı var mı? Saat kaçta? Yasaklar kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, zorunluluğu da esnetilebilecek.

SON DAKİKA