Haberler Haberler Johnny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama...

Johnny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! filminden kovuldu ama...

Karayip Korsanları, Sweeny Todd gibi filmlerde başrol olarak görev alan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, eski eşi 'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle filminden kovulmuştu. Yıldız isimden büyük bir hamle geldi. İşte detaylar... | Johnny Depp kimdir? Yaşı kaç? Fantastik Canavarlardan neden kovuldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:10
Jhonny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama...

Worner Bros yapımı filminde rol alacak olan Hollywood yıldızı Johnny Depp, eski eşi 'a şiddet uyguladığını itiraf etmiş, ardından filmden kovulmuştu.

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Jhonny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama...

Dünyaca ünlü aktör filminden çıkartıldı. Johnny Depp ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Johnny Depp yapım aşamasına geçilen ve 20 Eylül'de Londra'da yapılan bir sahnenin çekimine başlanan Fantastic Canavarlar 3 filmi için anlaştığı maaşın tamamın alacak.

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Jhonny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama...

JOHNNY DEPP YERİNE KİM OYNAYACAK?

3 filminde Johnny Depp'ten boşalan rolü kimin oynayacağı henüz belli değil. Film 2022 yılına ertelendi.

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Jhonny Depp'ten 10 milyon dolarlık hamle! Fantastik Canavarlar filminden kovuldu ama...

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny Depp 9 Haziran 1963 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. On kez Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçilmiştir. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü olmuştur. 1986'da 'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynamıştır. Johnny Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmiştir.

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