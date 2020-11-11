Dünyaca ünlü aktör Fantastik Canavarlar filminden çıkartıldı. Johnny Depp ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Johnny Depp yapım aşamasına geçilen ve 20 Eylül'de Londra'da yapılan bir sahnenin çekimine başlanan Fantastic Canavarlar 3 filmi için anlaştığı maaşın tamamın alacak.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny Depp 9 Haziran 1963 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. On kez Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde birinci seçilmiştir. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü olmuştur. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynamıştır. Johnny Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmiştir.

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