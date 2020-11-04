Un kurabiyesi nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Kolay un kurabiyesi tarifi...

Un kurabiyesi, lezzetli tadı ve kıyır kıyır dokusuyla en sevilen kurabiye çeşitleri arasında yer alır. Bu pratik tarifle, çay ve kahvenin yanına eşlik eden un kurabiyesini kolaylıkla yapabilir, sofralarınızı süsleyebilirsiniz.

UN KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında margarin

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/4 su bardağı sıvı yağ

1/2 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

UN KURABİYESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, margarinin oda sıcaklığında olması. Margarin yerine oda sıcaklığında tereyağı da kullanabilirsiniz.

UN KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun.

2. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hazırladığınız kurabiye hamurundan, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizle yuvarlayın ve tepsiye dizin.

3. Hazırladığınız kurabiyelerin üstlerine, bir bıçak yardımıyla artı şekli yapın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri hafifçe kızarana dek, yaklaşık 20 dakika pişirin.

4. Kurabiyeleriniz fırından çıktıktan sonra, ılıklaşmalarını bekleyin ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...