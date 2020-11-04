Pankek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Pankek, kolay yapımı ve sevilen tadıyla kahvaltının yıldızlarından biri. İster tuzlu ister tatlı olarak tüketilebilen bu lezzetli besin, son dönemlerde oldukça gözde konumunda. Bu tarifle pankekin püf noktalarını öğrenebilir, hızlı ve kolay biçimde pankekler hazırlayarak sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz.

KOLAY PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için; sıvı yağ

SERVİS ÖNERİSİ

Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

KOLAY PANKEK TARİFİ YAPILIŞI

1. Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpın.

2. Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpın. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayın.

3. Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökün, fırça yardımı ile her tarafına dağıtın. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır.

4. 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin.

5.Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula yardımı ile ters çevirin.

6. Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın.

7.Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...