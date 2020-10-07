Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi'ni kim yapmıştır? Estergon Kalesi'nin hikayesi nedir?

Kültürümüz için oldukça büyük bir öneme sahip olan Estergon Kalesi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Altı yıl süren inşaatı ile birkaç milyar liraya mal olmuştur. Peki, Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi'ni kim yapmıştır?

ESTERGON KALESİ NEREDEDİR?

Estergon Kalesi, başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir kültür merkezidir. Merkez, 29 Mayıs 2005 tarihinde açıldı. Macaristan'daki Estergon Kalesi'nin replikası olarak inşa edildi.

ESTERGON KALESİ HİKAYESİ NEDİR?

Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşır. 13. yüzyıl başına tarihlenen kale, Macaristan'ın tarihinde inşa edilmiş ilk önemli yapılardan birisidir. 1241'deki Moğol istilasına kadar Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olmuştur.

Osmanlı Devleti, ilk defa 1543'te o sırada Avusturyalılar'ın yönetiminde olan kaleyi zaptetti. Kale, 1530'da Avusturya Kralı Ferdinand tarafından istila edildi.